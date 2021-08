La vacunación avanza a buen ritmo, muestra de ello es que el 58,51% de la población española ha recibido la pauta de vacunas completa contra el Covid-19, y el 68,81% al menos una de las dosis, según los datos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, muchas personas optan por no vacunarse , quizás influidos por el pensamiento conspiranoico .

Los estudios científicos, las recomendaciones de profesionales y los casos de ingresos a personas no vacunadas son un hecho. No hay intereses económicos detrás de los datos y tampoco teorías conspiranoicas como la que afirma que el coronavirus fue creado por empresas farmacéuticas. Simplemente se busca prevenir el mayor número de complicaciones posibles, evitar que con la llegada del invierno volvamos a sufrir una oleada de contagios y, sobre todo, volver a la normalidad.

Con el auge del movimiento antivacunas nos enfrentamos a una nueva situación: ¿Qué hacer si tu amigo no quiere vacunarse, pero tú quieres proteger tu salud y la suya?

La actriz Jennifer Anniston lo tiene claro. “Aún hay una gran cantidad de gente que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera pena”, reflexionaba en una entrevista reciente. “He perdido a algunas personas que no han querido vacunarse o decir si han sido vacunadas o no, y es una lástima”, dejando claro que todo el mundo puede tener su propia opinión, pero lamentando la influencia de los bulos en algo tan serio como la salud pública.