¿Alguna vez le has confesado tus sentimientos a tu ligue y te ha respondido con la frase “me gustas mucho, pero no quiero nada serio”? Una psicóloga explica qué significa en realidad

Reflexionamos sobre la intimidad en las relaciones actuales: “Puedes enumerar una a una tus fantasías sexuales más ocultas, pero cuando le dices a tu ligue que te gusta o que sientes algo, se asusta y sale corriendo”

¿Qué hacer si tu ligue no quiere nada serio? Te damos varias recomendaciones para gestionar este golpe emocional y reaccionar de la mejor forma posible

Conoces a alguien, conectáis hasta tal punto que saltan chispas, y durante meses hacéis planes juntos sin cesar. Vais al cine de verano, a un festival de música indie, de acampada, e incluso sales de fiesta con sus amigos y él con los tuyos. La cosa se pone seria, o al menos eso parece por cómo evoluciona la relación, pero cuando te sinceras respecto a tus sentimientos te suelta la temida frase: "Me gustas, pero no quiero nada serio".

Bum. Sin vaselina, sin medias tintas, de sopetón. Y de golpe y porrazo, esa conexión que sentíais se desvanece un poco. ¿Pero cómo ha podido pasar? Si realmente hacíais planes de pareja, aunque sin ser pareja. ¿Y si te lo has imaginado todo? ¿Y si en tu cabeza parecía más serio de lo que en realidad era? ¿Y si…? Y entre tanta duda, decides ceder. Total, tu ligue te dice que no quiere perder esa química y que, aunque no busca una relación de pareja, ¿por qué no dejar que las cosas fluyan?

Seguís quedando. Te sigues pillando más y más. Él te sigue dando largas. Y como si tratase del ciclo sin fin que lo envuelve todo, como bien cantaban en El Rey León, te enganchas hasta convertir todo tu amor propio en amor no correspondido hacia la otra persona.

¿Qué es "algo serio"?

Las relaciones son complejas y generalizar en el terreno amoroso sería un gran error, por eso no podemos ni criminalizar la frase de “no quiero nada serio”, ni tampoco convertirla en una excusa exenta de cualquier reflexión o crítica.

En primer lugar, intentemos responder a la pregunta de qué es algo serio. ¿La exclusividad o monogamia? ¿Conocer a la familia o a los amigos? ¿Veros con cierta regularidad? ¿Dormir en la misma cama sin necesidad de que haya sexo antes de acostaros o al despertaros? En muchas ocasiones, todos estos “requisitos” se cumplen, pero aun así una de las partes no quiere dar el paso. Lo que en realidad le asusta es la etiqueta de novio, novia o pareja.

El problema es que concebimos las relaciones de pareja como una atadura, perpetuando ciertos mitos tóxicos sobre el amor romántico. Tener novio se convierte en una atadura, como si supusiese el fin del enamoramiento, cuando no tiene por qué ser así.

Por otro lado, entramos en el terreno de lo que es “serio”. Sin saber cómo hemos llegado a este punto, vivimos en una sociedad en la que es más fácil desnudarse físicamente que emocionalmente. Puedes enumerar una a una tus fantasías sexuales más ocultas, pero cuando le dices a tu ligue que te gusta o que sientes algo, se asusta y sale corriendo.

Pensándolo fríamente, ¿cómo no te va a gustar alguien con quién te acuestas? De una forma más o menos profunda, es inevitable desarrollar vínculos con la gente que nos rodea, y si te pasas horas hablando con alguien, quedando y manteniendo relaciones sexuales, lo mínimo que vas a sentir es una atracción. Sin embargo, decir en voz alta “me gustas” significa para algunos estar pidiéndole matrimonio y fidelidad eterna, cuando no es así.

Nos cuesta expresar nuestras emociones y cuando entra en juego otra persona, todavía más. Las malas experiencias, las ideas preconcebidas sobre el amor como una posesión y no como una forma de libertad, y el hedonismo han hecho mella en las relaciones.

¿Qué significa realmente "no quiero nada serio"?

Todas nuestras interacciones son relaciones. Algunas más serias y otras pasajeras. Obviamente tu comportamiento va a variar dependiendo de si estás tratando con tu pareja desde hace años o con un ligue que acabas de echarte en Tinder. Aun así, en ambos casos es imprescindible mantener cierta responsabilidad afectiva.

Por eso es importante recalcar que cuando tu crush te dice que no quiere nada serio contigo, pero aun así espera que “las cosas fluyan”, “os sigáis conociendo” o “viváis lo vuestro sin etiquetas”, en realidad está utilizando eufemismos. La traducción es “quiero seguir teniendo una relación idéntica a la de una pareja, pero sin las ataduras y responsabilidades que exige la etiqueta de pareja”.

Y es que reconozcámoslo, que una persona utilice estas frases para poder seguir acostándose contigo a sabiendas de que está haciéndote daño porque sientes algo que no es reciproco no es un acto de sinceridad, es un acto de hedonismo y egoísmo. Y sí, su placer importa, su bienestar también, y no te debe nada, pero hay un límite que separa priorizar sus emociones frente a destrozar por el camino la salud mental de todo aquel que se cruza en su camino.

Mi ligue no quiere nada serio, ¿y ahora qué?

Le has dicho a tu crush que sientes cosas y que quieres que la relación evolucione, pero él te ha dicho que seréis pareja cuando las ranas críen pelo. ¿Qué puedes hacer?

No intentes hacerle cambiar de opinión

Si te has propuesto como meta enamorar a tu ligue y que se declare bajo la lluvia mientras suena de fondo una canción romántica de Love of Lesbian, siento decirte que no va a funcionar.

Lo más probable es que tras meses dando todo de ti, acabes con la salud mental por el suelo y el amor propio bajo tierra.

Pregúntate qué quieres tú

Quieres a esa persona, pero esa persona no te quiere a ti. Ahora toca hacer balance de los pros y los contras de seguir en esa relación.

¿Estás en un momento de tu vida en el que quieres una pareja de verdad? ¿No te apetece seguir con alguien que tan pronto te escribe una parrafada en WhatsApp como está un fin de semana ignorándote? ¿Quieres poder decir “te quiero” sin miedo a que la otra persona huya haciendo la croqueta? Entonces pasa de tu ligue y espera a conocer a alguien que sí te aporte lo que tú necesitas.

Jamás te avergüences de tus sentimientos

Cuando te sinceras y le dices a alguien que te gusta, que sientes cosas muy intensas o que te estás empezando a enamorarte, te expones a que no sienta lo mismo. No pasa nada si eso sucede; al fin y al cabo, no todos tenemos el mismo timing. Sin embargo, si te hace sentir demasiado emocional, exagerada o culpable por quererle, es que no te merece ni ahora ni mañana.