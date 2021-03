Como psicóloga, cada vez que veo una serie o película relacionada mínimamente con la salud mental, lo hago con lupa y con pinzas. Siempre me espero lo peor, imagino que como los médicos o los abogados al saber de su mala representación en la gran pantalla. Por eso, cuando algo me gusta, le doy incluso más valor.

Eso es lo que me ha sucedido con la película ‘Loco por ella’ (Netflix) , que aborda la historia de amor entre un chico despreocupado y fan de la filosofía querer-es-poder, y una chica con trastorno bipolar en fase maníaca .

Sin hacer spoilers, el filme refleja a la perfección algunas conductas tóxicas que, con la mejor intención, llevan a cabo familiares, amigos y parejas de personas con trastornos mentales. Por ejemplo, quitarle importancia , pensar que milagrosamente el problema va a desaparecer, o incluso culpar a la persona por no poner más de su parte para “curarse”.

Tengo un trastorno mental, ¿y qué?

A día de hoy, ir a terapia psicológica ya no depende tanto del tabú que rodea a la salud mental. Tiene más que ver con nuestro nivel económico (recordemos que hay gente que no puede permitirse ir al psicólogo) o del estado del sistema sanitario público en nuestra comunidad autónoma (es decir, de lo largas que sean las listas de espera).

En resumen, decir abiertamente que padeces un trastorno mental cada vez nos cuesta menos, sobre todo cuando son aquellos más instaurados en la sociedad. Los casos de ansiedad y depresión, por desgracia, han aumentado a raíz del estado sanitario provocado por el coronavirus, y no se nos caen los anillos por decir en voz alta que no estamos bien y que no pasa nada por ir al psicólogo o al psiquiatra.