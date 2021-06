Una muy obvia: en algún momento tendrás que dar el paso , cruzar la laguna estigia del amor carnal y presentarle a tus padres a esa persona con la que llevas un tiempo saliendo . Lo habéis hablado. Has ideado un plan informal, como esas citas en espacios abiertos en los que le das a otro la posibilidad de huir a aguas internacionales si la cosa sale mal. Llega el día y… sorpresa: tus padres agrian el morro y no aceptan a tu pareja . Hay tambores de guerra retumbando en el aire.

Identifica el malestar

Te conviene saber dónde está el problema principal entre la relación de tus padres con tu pareja . En estas guerras silenciosas, con tendencia a acabar peor que el cuchillo de Hamlet enterrado en un costillar, intervienen a veces razones que el corazón no entiende (pero la educación, los prejuicios y el atraso ideológico sí). Pueden ser que tus padres no acepten tu orientación sexual y, en consecuencia, criminalicen a tu pareja, o que sean racistas, o sobreprotectores, o incluso que existiera un prejuicio de clase.

Aprende a decir basta

No fuerces

Deja que se conozcan

Pon en valor a tu pareja

A veces, la mejor arma es la ilustración. Verbalizar las cosas buenas que te aporta tu pareja, el apoyo que te da, la relación profunda y duradera que mantenéis es una de las mejores maneras de ablandar el corazón de ese padre que está a punto de envolverte en un hatajo de trapos para llevarte a lo alto de la montaña y sacrificarte al Dios de los cristianos. “Papá, es la única persona cuyo hombro he dejado lleno de babas mientras veíamos un maratón de Netflix y yo me dormía. This is the one".