Intenta no darle muchas vueltas, pero el problema está ahí. “No vamos a tener hijos ahora, todavía quedarían muchos años, pero siempre te queda el miedo de estar posponiendo una ruptura que tiene que llegar en algún momento”, reflexiona. “Lo que más miedo me da no es que en unos años lo dejemos por esto. Me asusta más que alguno de los dos cambie de opinión por hacer feliz al otro, y se arrepienta toda la vida”.

A esto se suma la presión en el caso de las mujeres . Si dicen en voz alta que no quieren tener hijos, se exponen a comentarios como “ya cambiarás de opinión con la edad” o “cómo no vas a querer, si tener un hijo es lo mejor que le puede pasar a una mujer”.

Tanto si quieres tener hijos como si no, sé fiel a tus creencias y no renuncies a la vida que quieres. Para algunas personas esto es egoísta, porque implica anteponer un hijo hipotético que todavía no existe a tu pareja, a la que quieres en el presente. No es tan sencillo. Implica anteponerte a ti, a tus necesidades, a tus preferencias y a tu idea de vida, y eso no es egoísta.