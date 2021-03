¿Por qué lloramos?

Seguro que alguna vez te has emocionado, pero has intentado evitar esas lágrimas que estaban a punto de derramarse por tu cara a toda costa. Puede que por miedo a que te juzgasen, porque no era la situación más apropiada o porque sentiste que tampoco tenías motivos para ponerte así. Aun así, un impulso recorrió tu cuerpo avisándote que en el momento menos pensado ibas a ponerte a llorar.