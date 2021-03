Cristina tiene terrores nocturnos: "Una noche rompí una lámpara y me corté sin ser consciente"

¿Qué son exactamente los terrores nocturnos?

Curiosamente, la persona no está del todo despierta . Es más, si le hablas probablemente ni te mire o tarde un rato en reaccionar. Además, cuando consiga recobrar la consciencia, apenas recordará lo sucedido. Y si le preguntas por lo que ha soñado, no lo tendrá muy claro.

¿Son los terrores nocturnos un tipo de pesadillas?

¿Cuándo pedir ayuda?

“Los terrores nocturnos no son algo nuevo para mí, pero yo nunca supe que se llamaban así”, confiesa. Durante su infancia, padeció varios episodios esporádicos , normalmente en momentos de estrés, pero siempre se quedaban en una anécdota aislada y por eso su familia jamás le dio importancia. “Cuando tenía exámenes me daban más, pero luego ya no me volvían a dar en meses”.

El punto de inflexión sucedió cuando Cristina, sin ser consciente, se cortó con la bombilla de la lámpara de su mesilla. “A veces daba golpes a mi novio y no recordaba nada, y además el no me lo decía para no hacerme sentir culpable. Si hubiese sabido que era tan grave, yo creo que habría ido antes al médico. Pero ya el momento en el que dije basta fue cuando me hice sangre una noche porque de un golpe rompí la lámpara y la bombilla. Tú imagínate despertarme y ver eso. Me dio un ataque de ansiedad”, comparte.