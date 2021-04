¿Cuáles son los pensamientos intrusivos más habituales?

¿Por qué nos angustian tanto los pensamientos intrusivos?

No nos agobia pensar “¿Y si me tocase la lotería?”, “¿y si aprobase una oposición?” o “¿y si me encontrase a un famoso en una fiesta y se enamorase de mí?”, pero también son pensamientos intrusivos que surgen de la nada. Lo que nos genera ansiedad es cuando por nuestra cabeza aparecen imágenes o ideas relacionadas con la agresión, el sexo no deseado, la ilegalidad, la muerte o cualquier conducta catalogada como inmoral.