Esto que a priori fue algo positivo, ahora tiene un efecto indeseado, y es que no sabemos o no podemos desconectar .

Llamémosle 'trabacaciones' o no saber desconectar, todos conocemos a alguien que en sus horas libres aprovecha para seguir trabajando. Pero, ¿qué hay de malo en esto?

“El 70% de este tiempo lo dedicamos a hablar con nuestros amigos o familia, bien a través de aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales”, señalaba el informe. Y aunque no hay nada de malo en mantener el contacto con quienes están lejos, hay situaciones en las que es importante priorizar la socialización cara a cara .

¿A quién no le ha pasado estar en una terraza con amigos y que de repente todos os pongáis a mirar el móvil? Incluso nuestros padres, que son los que más se quejaban de “estas maquinitas”, ahora son adictos a Facebook, Instagram y Twitter.

Hacer un detox digital no significa tirar en masa nuestros teléfonos al mar (que además son muy caros y no queremos contaminar los océanos). Consiste en implementar pequeños cambios en nuestro día a día para mejorar nuestra salud mental y disfrutar del descanso a todos los niveles: dormir mejor, cuidar de nuestras relaciones sociales, evitar la ansiedad derivada de las redes sociales, etc. Pero, ¿cómo lograr este objetivo?