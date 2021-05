"Estoy convencida de que el sistema educativo actual está fatal, porque te enseñan los reyes visigodos, las matemáticas, que no estoy en contra de todas estas disciplinas ni quiero desmerecer a los docentes que trabajan en ellas, pero te enseñan un montón de cosas que realmente tú no puedes aplicar en tu día a día. En cambio, cosas tan necesarias como la gestión de emociones, cosas que tú no tienes por qué saber, nadie te lo enseña. Luego te enseñan a dividir. Yo no sé dividir a día de hoy, pero me da igual porque eso lo hace el teléfono”, explicaba la artista añadiendo que ciertas herramientas psicológicas no nos las aporta ni un teléfono ni ninguna máquina.