Las relaciones con el obstáculo de la edad no son algo que se pusiese de moda en los 90, sino que se han producido a lo largo de toda la historia. Eso sí, la mayoría de las veces la asimetría se vencía hacia un lado de la balanza: los hombres eran los mayores. La juventud en la mujer es algo que siempre se ha valorado por encima de otras cualidades, y si bien los hombres en la historia tenían el privilegio de poder permanecer solteros todo el tiempo que se les antojase, las mujeres necesitaban un marido para poder seguir desenvolviéndose tras independizarse.

¿Qué dice la ley sobre la diferencia de edad en las relaciones?

A muchos nos sonará esta historia por nuestros padres y abuelos, que en algunos casos tienen diferencias de edad de 10 años o más, o incluso nosotros mismos. No podemos elegir de quién nos enamoramos, aunque la ley sí que tenga una opinión al respecto.

¿Y qué pasa si una persona de 15 años y una de 17 años se gustan y son pareja? Según el Código Penal, se considerará un abuso sexual si hay engaño o una posición de poder, confianza o influencia sobre la víctima . En otras palabras, no pasa nada si dos amigos de cursos diferentes se enamoran y acaban siendo pareja. El problema se produce cuando uno de ellos utiliza la diferencia de edad y sobre todo de madurez para coaccionar, intimidar o convencer a la otra persona de mantener relaciones sexuales de algún tipo.

Relaciones desiguales entre adultos: el papel del grooming

Si bien en España hay una cifra que marca la mayoría de edad, debemos tener en cuenta que el desarrollo no es una cuestión de todo o nada. En otras palabras, cuando cumples los 18 años no te conviertes por arte de magia en un adulto capaz de tomar decisiones totalmente racionales al que es imposible coaccionar o influenciar (a veces esto no se logra ni a los 30 años). Por eso es muy importante el papel del grooming en las relaciones con una gran diferencia de edad en la que una de las partes acaba de cumplir los 18 años.