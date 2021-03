Todos tenemos un amigo que en cuanto rompe con una novia o novio, acaba conociendo a alguien nuevo a los siete días, y si no lo tienes es que eres tú. No hay que avergonzarse por ello, a veces el amor no entiende de timing y aparece cuando menos lo esperamos –o deseamos–. Sin embargo, cuando esta dinámica se repite tras cada ruptura, debemos pararnos a reflexionar sobre por qué nos cuesta tanto estar solteros.