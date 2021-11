Por eso ahora queremos recuperar esos meses. ¿Cómo? Haciendo todo lo que no pudimos, y haciéndolo de golpe. Llega el fin de semana y el viernes por la tarde has quedado con tu pareja, por la noche con tus amigos. El sábado quedas para ir de compras, comes con tus padres, te vas a un mercado con tu hermano y a la noche tienes cena romántica con tu pareja. El domingo madrugas para hacer una ruta, comes en un pueblo y a la tarde vas al cine. El fin de semana acaba y no has tenido ni un solo minuto de descanso. Has socializado a costa del tiempo en soledad, que tan necesario es. El resultado es una resaca social que nos dura toda la semana hasta que llega el viernes y se reinicia el circulo vicioso.