Quedas con una chica que has conocido a través de Tinder, vais de cañas y acabáis en su casa. Al día siguiente tus amigos te preguntan y tú, sin pelos en la lengua, respondes “pues me la follé”. Cuatro palabras que parecen no tener importancia, pero que reflejan una creencia muy arraigada en nuestra sociedad: que el sexo es unilateral.