Revictimización y delitos sexuales: el caso de Beatriz tras denunciar que su ex compartió contenido íntimo suyo

“ En los vídeos salíamos los dos, pero a quién insultaron fue a mí . Me llamaron puta, me empezaron a llegar WhatsApps preguntando cuánto cobraba, y hasta escribieron a mi padre diciéndole que vigilase a su hija. Fueron los peores meses de mi vida y al final dio igual que denunciase , porque sólo pararon cuando se les pasaron las ganas de joderme la vida”, recuerda.

Pasaron varias semanas hasta que Beatriz se enteró de lo que estaba sucediendo, aunque muchos de sus amigos lo sabían. “Me enteré porque una chica a la que apenas conocía me escribió por Instagram. Imagínate que personas a las que consideras amigas saben que hay fotos y vídeos íntimos tuyos y no te dicen nada. Obviamente perdí muchas amistades”, nos explica.

“Al enterarme denuncié, pero pasé mucha vergüenza y tuve que ir a tres comisarias hasta que me hicieron algo de caso . Tu imagínate una niña a la que le pasa esto, va a la policía y le dicen que no es para tanto, que no haber enviado las fotos o los videos, que qué confiada es. Se hunde, se va a su casa y le jodes la vida”, reflexiona Beatriz. “Luego el proceso judicial es eterno y te expones a preguntas que te hacen replantearte si la culpa puede ser tuya”.

Sus padres le apoyaron incondicionalmente y jamás se sintió juzgada por ellos, pero sí que tuvo que lidiar con los comentarios despectivos de otros familiares y de amigos. “Me dijeron tantas veces que no tenía que haber mandado las fotos, pero esa gente nunca decía que qué cabrón mi ex. Las culpas iban a mí ”, y fue precisamente esa culpabilización la que hizo que Beatriz necesitase ayuda psicológica durante más de un año. “Ahora vuelvo a estar más o menos bien, pero reconozco que tengo muchos problemas de autoestima y de confianza por resolver ”.

La revictimización que ha vivido Beatriz no es algo aislado, sino una situación común a la mayoría de víctimas de abusos, violaciones o difusión de vídeos o fotografías de carácter sexual. Por no haber dicho que no demasiado claro, por no haberse defendido durante la agresión, por haberse quedado paralizadas, por no haber denunciado inmediatamente después, por ponerse nerviosas al contarlo públicamente y dar un detalle mínimamente erróneo… Cualquier excusa sirve para restar responsabilidad al agresor.