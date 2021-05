Los trastornos mentales no son o blanco o negro

Al hablar de salud mental a todos se nos vienen a la cabeza definiciones y criterios para diagnosticar uno u otro trastorno. Por ejemplo, en el DSM, manual de referencia en psiquiatría y psicología, podemos leer lo siguiente en relación a la depresión : “Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de dos semanas…”. ¿Significa eso que si tienes sólo cuatro síntomas no padeces depresión aunque tu vida esté patas arriba? ¿Y si sólo han pasado trece días y no una semana?

Los trastornos mentales no son o blanco o negro, están llenos de matices, y antes de cumplir todos los síntomas y verte inmerso en un problema grave, es habitual que aparezcan ciertas señales de alarma que indican que algo no va bien. Es entonces cuando debemos pedir ayuda. Desgraciadamente tendemos a esperar demasiado “porque el tiempo todo lo cura”, “porque seguro que no es para tanto” o “porque a ver si me llaman exagerado”, y un problema menor se convierte en un trastorno psicológico más grave y serio.