Más allá del terreno de lo físico, están esas inseguridades que vivimos en silencio y que normalizamos. Quién no se ha sentido desbordado por el síndrome del impostor al empezar un trabajo nuevo. “No puedo”, “soy un fraude”, “todos se van a dar cuenta de que soy un inútil”. Quién no se ha sentido el bicho raro en una fiesta, como si todas las frases que saliesen de su boca molestasen a los demás, convirtiéndose en un estorbo para sus amigos, sus compañeros de clase o su familia, que en realidad le adoran. Quién no ha empezado una relación de pareja con una mochila de miedos por un ex que le convenció de que nunca merecería amor. Y es que aunque la autoestima a menudo se asocie a lo físico, gran parte se construye a partir de nuestra personalidad, habilidades, capacidades y, por supuesto, vulnerabilidades.