El problema surge cuando de forma estricta, los miembros de la pareja asumen un papel totalmente inamovible. Uno es el que siempre actúa de forma inmadura, el que es espontáneo e impredecible, el que habla sin pensar y a veces hiere los sentimientos del otro, el que no se preocupa del mañana. Otro es el que enmienda los errores de la pareja, el que le consuela 24/7, el que se responsabiliza de que la relación fluya. Y con el tiempo, esta dinámica puede resultar agotadora y provocar fuertes secuelas no solo en la pareja, sino en ambas personas por separado.

Peter Pan debe asumir que no se puede vivir eternamente sin responsabilidades y que cualquier relación, ya sea de pareja, amistosa o laboral, exige cierto grado de compromiso. Ese compromiso no es algo que evitar, no es algo que nos ancle, no es una rutina agotadora; es una parte de la vida de la que podemos aprender.