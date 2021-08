La ansiedad generalizada no solo se manifiesta con ataques de pánico: otros síntomas muy comunes

Cuando hablamos de ansiedad es muy importante diferenciar la emoción, algo que todos sentimos de vez en cuando, y el trastorno psicológico . No son lo mismo, aunque muchas veces los confundimos.

En cambio, la ansiedad generalizada surge cuando vivimos con una sensación de peligro constante . No sabes qué es lo que va mal, pero en tu cabeza hay una voz que te dice que en cualquier momento vas a tropezar, así que intentas prestar atención a todo lo que te sucede para evitar ese invisible accidente que nunca llega.

La ansiedad generalizada no solo no evita que nos preparemos para el peligro, sino que nos hace perder el tiempo de las formas más enrevesadas posibles. ¿Tienes que volver al trabajo después de vacaciones? No te preocupes, tu ansiedad generalizada te regalará un ataque de ansiedad, una noche de insomnio y una diarrea explosiva cuando estás en el metro de camino a la oficina.