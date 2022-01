Marta siente envidia de sus amigos con pareja: "Yo también quiero tener algo así"

“Nunca me he sentido dejada de lado y quedamos y todo sigue igual, pero también hay algo que ha cambiado. Yo veo que tienen una conexión diferente con sus respectivos novios y me entran celos, pero no porque las echa de menos porque ya digo que las veo mucho. Los celos son porque quiero tener algo así. Quiero irme a vivir con alguien, compartir mis cosas y poder confiar”, nos explica. ¿El problema? Que cuanto más busca esa conexión, más se aleja y más daño le hacen las comparaciones con sus amigas.