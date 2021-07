“Desde que perdí la virginidad he tenido mucho miedo a quedarme embarazada”, confiesa, “y no es que haya tenido ningún susto o mala experiencia en el sexo. Es algo inconsciente que me ha llegado a afectar muchísimo”. Desde revisar compulsivamente los preservativos en busca de algún pinchazo hasta practicar el celibato, Rebeca ha lidiado con su miedo al embarazo de múltiples formas. “Con 24 años lo dejé con mi ex, con el que llevaba 6 años, y la primera vez que me acosté con alguien estuve todo un mes fatal hasta que me bajó la regla. Esto me ha pasado más veces, pero es que aquella vez hasta tuve alopecia y eccemas del estrés. Y a más rayada, más me tardaba en bajar la regla. Al final decidí no acostarme con nadie y estuve así once meses”, recuerda.