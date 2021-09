Volver con un ex es para muchas personas como ir otra vez a un restaurante del que saliste con diarrea y náuseas. Algo te sentó fatal, pero no sabes si fue un mal día, un virus que te pegaron en el trabajo o que la comida te provocó indigestión, sin embargo, te arriesgas y vuelves a probar. El resultado puede ser que descubras un restaurante maravilloso que habías demonizado injustamente, o que acabes otra noche pegado a la taza del váter. Con el amor sucede algo parecido.

Si eres fan del programa seguro que has intentado crear un mapa mental de quién ha estado con quién, y es que es muy habitual que, tras su paso por la isla, los concursantes sufran desamores (como cualquier persona de a pie) y que por despecho vuelvan con un ex (también como cualquier persona de a pie). El resultado es un popurrí de amoríos dignos de telenovela.

Sin embargo, lo que pasa en Republica Dominicana también pasa en las calles de Madrid, de Almería o de Pontevedra. En otras palabras, no es tan raro que una persona vuelva con su ex por despecho cuando su nueva pareja le es infiel o le decepciona.

Eso es lo que le sucedió a Sergio, un joven de 23 años que apostó y perdió en el amor cuando dejó a su anterior pareja por otra chica. “Conocí a una persona y me enamoré, y antes de poner los cuernos preferí dejarlo todo claro”, explica. Sin embargo, tras seis meses de relación, su nueva pareja le fue infiel. “Me quedé muy tocado y necesitaba estar con alguien que no me hiciese daño, en plan alguien en quien confiar”, así que volvió a hablar con su ex, que todavía no había superado la ruptura, y tras un par de semanas retomaron la relación.