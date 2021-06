"Alberto Rodríguez estamos contigo te deseamos lo mejor un abrazo y suerte", han escrito en los comentarios del videoclip oficial de 'Con Altura' en Youtube

El dicho popular lo describiría como "levantarse con el pie izquierdo". Nosotros vamos a ser más claros y a decir que el pobre Alberto Rodríguez tuvo un verdadero día de mierda, y que no tenemos ni idea de qué habríamos hecho si nos llegan a pasar todas esas catastróficas desdichas que describió el chaval en el comentario del videoclip de 'Con Altura' en Youtube.

Hace unos días, la cuenta de memes Ceciarmy publicaba unas capturas de una movida bastante surrealista. Se trataba de un comentario que había dejado un chico llamado Alberto Rodríguez en la caja de comentarios del vídeo de 'Con Altura', la canción de Rosalía, J Balvin y El Guincho, en Youtube. ¡Pero el vídeo oficial!

O sea, un vídeo que han visto ya más de mil millones de personas, y que seguirá teniendo miles de reproducciones a diario, por no hablar de la cantidad de comentarios... ¡de repente se ha llenado de mensajes de ánimo para Alberto! La gente que no es española entra a ver los comentarios y alucina. ¿Quién es Alberto?, se preguntan muchos.

Pues Alberto Rodríguez no es más que un chico que, hace dos semanas, tuvo un día terrible y, desesperado, quiso desahogarse en este espacio. "Sé que este comentario no pinta nada aquí pero llevo el peor día de mi vida", así comienza el relato de la horrible jornada de Alberto.

"Hoy he salido a las 12 de la mañana para coger un bus a Sevilla. A los cinco minutos de salir de casa me han lanzado un huevo desde una azotea y he tenido que subir a cambiarme de ropa". Es que, de verdad, vaya manera de empezar un día. ¿Quién lanza huevos así de repente y desde lo alto de un edificio? No somos conscientes de las consecuencias que tienen nuestros actos.

Estas son las consecuencias que tuvo para Alberto: se vuelve a casa, con las prisas se olvida la mascarilla, le para la policía, le ponen una multa de 125 euros, llega tarde a la estación de autobuses, ya no puede ir a Sevilla, por ir escribiendo en WhatsApp lo que le había pasado se come un poste y se hace sangre en la cabeza, llega a casa y se queda atrapado 45 minutos en el ascensor: "le he dado una hostia al suelo de la rabia, 45 minutos atrapado con un ataque de ansiedad y después me sacan del ascensor y veo que se me han olvidado las llaves. 80 euros por abrirme la puerta con un trozo de plástico".

Gracias a las capturas que compartió la cuenta de Instagram de Ceciarmy, que tiene más de tres millones de seguidores, Alberto Rodríguez se ha convertido en el protagonista de los comentarios de este vídeo, que han pasado de alabar a Rosalía a consonar y mandar ánimos a Alberto.

"F por Alberto", puede leerse, "Alberto Rodríguez estamos contigo te deseamos lo mejor un abrazo y suerte" o "Todo el mundo contigo, Alberto" son algunos de los cientos de mensajes que le han dejado al pobre muchacho. También son muchos los que se preguntan quién es, e incluso el mismísimo Alberto Rodríguez ha vuelto a pasarse alucinando con todo lo que ha pasado: "No me creo que ceciarmy me haya subido a su cuenta todavía", dijo.

Un mal día DE VERDAD

Estamos seguros de que Alberto tuvo que pasarlo muy mal, y le mandamos también todo nuestro apoyo. Pero por recurrir un poco al "mal de muchos, consuelo de tontos", queremos hablarte de otras personas que tuvieron un mal día pero DE VERDAD.

