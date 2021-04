Pero, como todos sabemos, las fiestas con invitados a dos metros de distancia no son lo mismo. Hay que reconocer el mérito de los organizadores que lo tenían todo planeado para cuidar la seguridad y salud de las estrellas invitadas, pero en las redes también se comentó que la gala no había sido nada divertida ni espontánea , llegando a afirmar que, en algunos momentos, fue verdaderamente aburrida.

Los mejores memes de los Oscars 2021

La cantante Laura Pausini tiene miles de fans alrededor del mundo y todos iban con ella a muerte en la entrega de premios, dando por hecho que se llevaría el Oscar a Mejor canción original por 'Io si'. Finalmente la estatuilla fue para 'Fight for You' de H.E.R y en redes se llegó a decir que le habían robado el premio.