Su madre le cortó el pelo de la forma más ridícula para que no quisiera salir de casa y protegerlo del coronavirus

Llevamos más de un año conviviendo con el coronavirus, pero eso no quiere decir que nos hayamos acostumbrado. Sí, ya no nos molestan las mascarillas, e incluso nos sentimos mejor si la llevamos puesta; ahora nos agobian un poco las multitudes y preferimos los espacios abiertos donde corre bien el aire. Y es que, en el fondo, el miedo al virus no se va. Porque la gente se sigue muriendo por de covid, sobre todo en países como India, Estados Unidos o Brasil. Por suerte, en otros países, como España, las vacunas han provocado un cambio notable en el número de fallecidos y contagiados.