Cada año, dos días antes de Nochebuena, se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad y con él aflora la ilusión en cientos de hogares , donde todos sus integrantes pasan la mañana frente a la televisión con la esperanza de que uno de los niños de San Idelfonso cante el número de su décimo junto a una cifra jugosa, aunque no sea el codiciado Gordo, para llevarse un pellizquito. Pero esta ilusión, que en muchas ocasiones comienza en otoño cuando se publica el anuncio de la lotería , se mezcla con el humor en las redes sociales.

Como suele ser habitual cada vez que hay un gran evento televisado, como ocurrió hace unos meses con Eurovisión 2021 , las redes sacan a relucir su sentido del humor y se crean todo tipo de memes que suelen hacerse virales rápidamente, ya que mucha gente está hablando del mismo tema. Como no podía ser de otra manera, el sorteo ha dejado memes muy divertidos y este año han destacado aquellos que hacen referencia al coronavirus , pues estamos en plena sexta ola y los contagios no paran de crecer.

Muchos han comentado que es más fácil pillar el covid que tener un número premiado y otros han lamentado que este año quizá no puedan decir aquello de "no tenemos dinero, pero al menos conservamos la salud", ya que ni han conseguido un pellizquito de la lotería ni les ha salido negativo el test de antígenos.

Muchos también han bromeado con el hecho de madrugar cuando no lo hacen nunca para poder ver el sorteo y con lo paradójico que es que lo sigan haciendo año tras año a pesar de no les haya tocado jamás la lotería. Y, como no podía ser de otra manera, ha habido memes creados con dos míticas frases de Belén Esteban, como son 'Págame' y 'Dame mi dinero', que solía repetir en 'Sálvame' cuando se trataba el conflicto legal con su exrepresentante Toño Sanchís.