Una concursante finge un desmayo en el programa de copla 'A tu vera' y la lía: los mejores memes

La pobre mujer estaba tan desesperada sabiendo que su error supondría su eliminación que decidió apostarlo TODO. Pero TODO, TODO. Tras terminar su parte, se retiró para que su compañero pudiera cantar y, entonces, fingió un desmayo. Quizás pensó que así el reto no tendría validez y la dejarían repetir. Lo que no pensó es que su madre, que estaba entre el público esa noche, no entendería que se trataba de una estrategia, se asustaría al ver a su hija en el suelo y... ¡casi le da algo del susto!