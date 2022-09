Paul Boukadakis, el novio de Ana de Armas que le ha acompañado al Festival de Venecia: un alto ejecutivo de Tinder

Ahora, desde 2017, es el vicepresidente de iniciativas especiales de la aplicación de citas. No obstante, paralelamente a su carrera empresarial, también ha trabajado en el mundo del cine, el cual le apasiona, actuando en películas como ‘Dinner with Raphael’ o ‘A Fuchsia Elephant’ (2009).

También es el productor de los filmes ‘Lucy in the sky with diamonds’ (2012), ‘The Snow Monster’ y ‘The Berkshire Apprentice’ (2016).