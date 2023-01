Una madre denuncia a la escuela de sus hijos tras ser vetada como voluntaria por tener Only Fans

Una madre de Estados Unidos denunció a la junta de la escuela de sus hijos tras ser vetada como voluntaria por tener Only Fans

La joven llamada Victoria Triece asegura que le quitaron "la única cosa feliz de su vida" sin razón aparente

La madre tomó acciones legales frente a las autoridades de la escuela y ha recibido mucho apoyo en las redes mientras espera la resolución

Muchos sectores de la sociedad aún no ven con los mejores ojos a Only Fans, la página de internet de contenido erótico para adultos. Pese a que muchas personas viven de ello y se embolsan grandes sumas de dinero, otras tratan de combinar su vida cotidiana con subir contenido a esta plataforma y muchas veces son juzgados en su entorno por ello.

Esto ocurrió a Victoria Triece, una madre que se desempeñaba como voluntaria en la escuela de sus hijos 'Sand Lake Elementary School' pero también era usuaria de Only Fans. Luego de que la junta escolar se enterara de que la joven tenía una cuenta activa en la página gracias a un padre que envió una carta avisando, se decidió vetarla de su cargo como voluntaria ya que no les parecía apropiado, pese a que lleva en el equipo más de 5 años y no posee ningún antecedente.

Los medios locales de Estados Unidos como Orlando Sentinel han ido a entrevistar a Triece quien asegura que le han quitado "la única alegría de su vida" sin razón alguna y que nunca le alertaron que no podía ser usuaria: "Nunca me lo han aclarado, nunca me han dicho qué podía hacer y qué no”, explicó apenada.

Cartas en el asunto

Lejos de quedarse de brazos cruzados, frente a su expulsión, Victoria ha querido tomar acciones legales frente a las autoridades y ha denunciado a la Junta de Escuelas Públicas del Condado de Orange por invasión a la privacidad y ciberacoso sexual civil, con el objetivo de recuperar su puesto como voluntaria.