El significado de los tatuajes de Lucía Correa: del amor por su abuela a un recordatorio vital

La juventud no ha sido un impedimento para que Lucía Correa pueda presumir de tener una gran proyección , conseguida gracias a su labor como creadora de contenido, tanto en TikTok , como en Instagram.

La joven no siempre lo ha tenido fácil, pues uno de los motivos por lo que se nombre se hizo famosos más allá de las redes sociales fue por una gran polémica. Otro influencer filtró fotos íntimas suyas , lo que la convirtió en víctima de chantajes y amenazas.

Las fotografías llegaron a todas partes, también al centro donde la joven de 17 años estudia , e incluso a sus hermanos. A pesar de acudir a la policía, no hubo consecuencias, por lo que decidió denunciarlo en redes para que terminaran con el acoso recibido. Una experiencia que para ella fue un infierno y que durante un tiempo marcó su vida, pero que no es el centro de su labor en redes.

El momento no podía ser mejor, porque la cita con la tatuadora le coincidió con el aniversario de la muerte de su abuela , a quien va dedicado uno de los tattoos. Lucía quería tener un recuerdo para ella, a quien quería con locura , y por eso se tatuó la inicial de su nombre tras la oreja izquierda.

Una A que además también le sirve como recuerdo de algunos de sus hermanos , tanto de Alex, como de la hermana que tiene por parte de padre. Tiene más hermanos, Juanito es de sobra conocido por sus seguidores y los vídeos en los que aparece el pequeño son aplaudidos y celebrados en TikTok, por eso no descartó en ese primer momento hacerse más tatuajes en el futuro.

Correa explicaba que esto era porque durante mucho tiempo priorizó a otras personas y a causa de eso era infeliz. No tenía en cuenta sus propios intereses y formas de entretenimiento y todo era por la otra persona, algo que no quiere que vuelva a suceder, porque ahora ha aprendido a quererse, algo que no siempre le resultó sencillo en el pasado.