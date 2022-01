Aaron Piper, Jedet, Jaime Lorente y otros actores que han dado el salto a la música

“La música era para mi tiempo libre, mi ocio”, explicó la intérprete en 2018. “Nunca vi que me dedicara a ello. Pero poco a poco, mi entorno me fue animando […] Esto era atreverme, un sueño por cumplir con algo que sentía imposible en un principio. Como si no fuera yo sola. Pero ha sido luchando como lo he producido y he elegido cada detalle con mimo, dedicación y trabajo"