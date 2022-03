Es triste que haya que esperar al 8 de marzo para reivindicar figuras femeninas que deberían acaparar portadas de prensa mucho más habitualmente de lo que lo hacen a lo largo de todo un año. Por desgracia, la vorágine informativa funciona por picos y tendencias, y si hablamos de deporte, son sus homólogos masculinos los que suelen acaparar la atención de los medios la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las deportistas de las que te hablamos en este artículo han conseguido algo relativamente impensable hasta hace unos años, para esa prensa y ese público que les prestaba poca atención o no era consciente de sus impresionantes logros.

No hay excesivas discusiones entre las fuentes que realizan los rankings de jugadorxs top en un deporte como el fútbol, donde lo masculino se privilegia con muchos más recursos y espacio en los medios. Alexia Putellas es la mejor jugadora del mundo, y su lista de logros, para dejarnos con la boca abierta. E sta jugadora del FC Barcelona de apenas 28 años ha sido Balón de Oro el año pasado, un logro que solo consiguió otro español, Luis Suárez, en 1969. Putellas es, a decir de las fuentes autorizadas, la nueva reina del fútbol mundial . Ha sido capitana del Barcelona y una de las jugadoras más destacadas de la selección española en la categoría femenina.

"Hago lo que me apasiona. Estoy muy agradecida a todos aquellos que me han ayudado, que han estado a mi lado, a esos que me llevaban a los campos cuando empezaba a jugar, es decir, a mi familia. Hay que trabajar y que todas las que quieran jugar, que lo hagan. Todas las niñas pueden soñar con ser futbolista". Hoy, ella es un referente para todas esas niñas que necesitan una imagen que les hable de tú a tú, y en la que mirarse.