Álvaro Vélez Medina siempre ha sido un apasionado del maquillaje y ha hecho de su pasión su profesión. Desde que era muy pequeño, le gustaba probar bases, sombras de ojos, pintalabios... Por eso, decidió abrirse un canal de YouTube cuando tenía 14 de años, después de haber tenido un blog durante algunos meses. Hoy, once años después, este gaditano tiene su propia empresa de maquillaje , acumula miles de seguidores en las redes sociales y se ha colado en la lista Forbes como uno de los 100 influencers más importantes de España.

Pero el camino hacia el éxito no ha sido nada fácil y Álvaro se apartó de las redes durante algún tiempo debido al acoso que sufría por parte de sus compañeros de instituto en bachillerato. "Llegué a borrar el canal y no quería saber nada de YouTube", confesó en una entrevista a El Mundo: "Hubo un montón de insultos. Incluso, hubo un momento de mi vida en el que desarrollé algo como manía persecutoria [...] Imagínate ir a clase, pensar que todo el mundo está hablando de ti y metiéndose contigo, que se creen blogs para insultarte, llegar a casa y ver comentarios ofensivos en los vídeos... No hay momento en el día en que seas feliz".