Los auriculares no son solo para escuchar música: tendencias de audio en 2021

¿A quién no le va a gustar ir caminando solo, o en el transporte público, enfrascado en la música que sale de su móvil y llega directa a su cerebro a través de unos estupendos auriculares, y montarse un auténtico videoclip creyéndose la estrella del momento? ¿A quién no le va a gustar? Pero tengamos en cuenta una cosa: los auriculares no son SOLO para escuchar música.