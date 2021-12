Por segundo año consecutivo, Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial gracias a la legión de fans que tiene por todo el mundo y que aman los temazos que compone, como 'Yonaguni', 'Dákiti', 'Amorfoda' o 'Soy peor'. Además, el año pasado no solo consiguió ser el cantante más escuchado en la popular plataforma de música, sino que también se convirtió en el primer artista de habla hispana en alcanzar este récord.

Sin lugar a dudas, Bad Bunny está triunfando en todo el mundo y lo ha hecho en tiempo récord, ya que comenzó a publicar sus canciones en SoundCloud en 2013, hace menos de diez años; pero, en realidad, no fue hasta 2016 cuando decidió centrarse en serio en la música mientras trabajaba como reponedor en un supermercado en su Vega Baja natal: fue entonces cuando lanzó su primer hit, 'Soy Peor', y DJ Luian lo contrató para su sello Hear This Music. El resto es historia: es uno de los artistas más populares del mundo y ha amasado una gran fortuna gracias a su trabajo en la música.

En sus inicios, el cantante dio muchas entrevistas para darse a conocer y en una de ellas reveló por qué había escogido Bad Bunny como nombre artístico, ya que, como imaginarás ese no es su nombre real. Benito Antonio Martínez Ocasio, que es cómo le llamaron sus padres, explicó en 'Urban Car Pool Show' que quiso ponerse un nombre original con el que crear una marca propia y que, para ello, se inspiró en una foto de sus años en preescolar en la que aparecía disfrazado de conejo .

"Eso es una historia toa' larga", comenzaba diciendo el artista al ser preguntado por el origen de su nombre artístico. "Es por una foto de cuando yo estaba chiquito, vestido de conejo . Me surgió la idea cuando quise empezar en esto de la música, como que utilicé un concepto que nadie se va a llamar así en la historia del género y es algo distinto. Es un personaje o una marca, el conejo malo o malvado, como la gente quiera decirle", explicó el puertorriqueño.

Y la razón por la que decidió añadirle el 'Bad' [Malvado] a 'Bunny' [Conejito] es que en esa fotografía aparecía un tanto enfadado, quizá porque no le apetecía nada disfrazarse de este animal, porque estaba teniendo un mal día o porque no era muy fan de ir al colegio. Lo cierto es que esa carita de enfado y ese disfraz inspiró a Benito Antonio para crear un nombre que hoy en día conocen millones de personas en todo el mundo y que corearan en Estados Unidos en 2022, país en el que dará una gira a lo largo del próximo año para la que ya no quedan entradas.