¿Cómo empezó todo?

Fue Lou Taylor, la manager de Jaime Lynn Spears (la hermana) la que consiguió que “Jaime Spears (el padre y peor persona viva) y Andrew Wallet (su abogado) sean los tutores” de Britney. ¿Qué significa que la cantante esté tutelada? Pues básicamente que “no puede hacer nada: salir y entrar de casa, disponer de su dinero o votar. Por supuesto, no toma ninguna decisión sobre su carrera”, explica Álvaro. Pero esto no es todo, por si fuera poco, a Britney también la “han chantajeado quitándole la custodia de sus hijos y no dejando que los vea”. Esta tutela iba a terminar en 2009, pero se ha vuelto permanente y la cantante lleva desde ese momento sin poder “tomar una sola decisión de su vida y su carrera”.

¿Por qué decidieron que tenía que ser tutelada?

¿Cómo nace el movimiento #FreeBritney?

Sus declaraciones más impactantes

"Mi abogado me decía que no podía hacer público nada de lo que me habían hecho".



"Tengo un DIU en mi cuerpo ahora mismo que no me permite tener un hijo y mis tutores no me dejan ir al médico para quitármelo".



"No soy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enfadada. Es de locos. Y estoy deprimida. Mi padre y todos los implicados en la tutela, incluidos mis representantes... Deberían estar en la cárcel".



"Lloré al teléfono durante una hora y él amó cada minuto de aquello. El control que tiene sobre alguien poderoso como yo... él ama el control de hacer daño a su propia hija".