El pasado sábado C. Tangana dio en Madrid el que él calificó como el concierto más importante de toda su carrera. 15.000 personas llenaron el Wizink Center para ver el último concierto del 'Sin cantar ni afinar Tour' de C. Tangana.

A diferencia de en la mayoría de conciertos a los que estamos acostumbrados a asistir, el Madrileño contó con una puesta en escena a la que no le faltaba ni un solo detalle. Sobre el escenario había, no solo una veintena de músicos, sino también coristas, camareros, comensales… Y es que C. Tangana quiso recrear en directo un club como el de la película 'The Mambo Kings'; su puesta en escena es una mezcla de lo que vimos en el Tiny Desk y en los Premios Goya, donde cantó junta a Rita Payés. Durante dos horas, Pucho ofrece un show espectacular que no habría sido posible sin el apoyo, trabajo y ayuda de su círculo más cercano.