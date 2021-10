¿Por qué se nos cae más pelo en otoño? No son imaginaciones tuyas, sino un proceso biológico llamado 'efluvio telógeno' y te lo explicamos de forma sencilla

Aunque en otoño es normal perder hasta 200 pelos al día, hay varias señales de alarma: te contamos cuándo debes pedir ayuda profesional

Si estás harto de quitar pelos del desagüe de la ducha, hemos recopilado cinco tips para afrontar la caída capilar

“Todos los otoños se me cae el pelo, pero lo de 2021 está siendo una locura”, confiesa Marta, opositora de 24 años. “Encima cuanto más me preocupo, más se me cae. Me estoy obsesionando con que tengo calvas en las entradas, pero es que cada vez que me ducho se me cae a puñados”.

Marta no es la única, ya que con la llegada del otoño son muchas las personas que están notando una caída del pelo desproporcionada en comparación a otros años. ¿Las causas? El estrés, la falta de sueño, una dieta muy restrictiva, el cambio de estación, e incluso algunos estudios han hipotetizado una relación entre la alopecia y haber pasado el coronavirus.

“Me está acomplejando mucho la caída de pelo”, nos explica angustiado Jesús, un joven de 27 años que trabaja en una tienda de libros. “Yo tengo el pelo muy negro y la camiseta del trabajo es blanca, y se me nota mucho cuando se cae. Luego también me raya al estar con mi novia, porque llevamos poco y ella no sabe que me acompleja esto, me da vergüenza decírselo, pero en su cama las sábanas y los cojines son blancos, y cuando duermo allí parezco un gato del pelo que suelto”, añade.

En muchos casos esta caída de pelo es repentina. Llega el domingo y es día de limpieza. Te toca encargarte de la ducha, y cuando abres el desagüe te encuentras tantos pelos que parece una rata con peluca. Keep calm, no estás solo y generalmente no es preocupante, pero sí conviene saber por qué en octubre es más habitual que se nos caiga el pelo.

¿Por qué se puede caer más el pelo en otoño?

Que se nos caiga más el pelo en otoño no es casualidad, sino un proceso biológico que también afecta a otras especies animales –si tienes gato, también estarás harto de pasar la aspiradora–. Es el efluvio telógeno, una alteración del ciclo del crecimiento del cabello que provoca una caída muy brusca.

Para entenderlo mejor debes saber que el pelo se cae, pero suele ser de forma muy paulatina y por eso no nos enteramos. Al día perdemos entre 50 y 80 pelos que se sustituyen por otros nuevos que crecen, y que vivirán alrededor de 5 años.

La fase de crecimiento se llama anágena y dura aproximadamente 2 años. Después pasamos a la fase telógena en la que el pelo se cae. El problema surge cuando muchos pelos entran en fase telógena a la vez, lo que provoca una caída masiva como la que se da en otoño. Pero, ¿por qué en esta estación?

La explicación más aceptada relaciona la caída del pelo otoñal con los cambios de temperatura y horas de luz. Llega el frío y nuestro cuerpo lo nota. Sin embargo, también influye el estrés, y es que en septiembre se produce la ‘vuelta al cole’ pero no solo para los estudiantes. Después de las vacaciones todos tenemos que readaptarnos y volver a la rutina, lo que explica un incremento del estrés y una caída en respuesta a éste.

Otros factores relacionados son los agentes abrasivos que han dañado el cabello durante el verano, bloqueando la fase de crecimiento del pelo y acelerando la llegada de la fase telógena. Se trata del cloro y la sal de las piscinas y la exposición solar. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad?

¿Cuándo hay que empezar a preocuparse por la caída del pelo?

Como acabamos de ver, es normal perder hasta 80 hebras de cabello al día en situaciones normales, y en otoño esta cifra puede aumentar hasta 200. Es normal, no te preocupes. Volverá a crecer en unos meses. Sin embargo, sí que hay algunas situaciones en las que conviene consultar a un profesional:

La caída de pelo se acompaña de otras alteraciones, como picor del cuero cabelludo, eccemas, caspa o dolor. Aparecen claros o pequeñas calvas. Las zonas más susceptibles son la coronilla, la frente o la parte superior de la cabeza. Pasados 3 meses aproximadamente sigues perdiendo mucho pelo. El estado de tu pelo cambia drásticamente, pasando a ser muy seco o muy graso. La caída de pelo también afecta a otras zonas como las cejas o las pestañas.

Tips para hacer frente al efluvio telógeno

Si te has sentido identificado con las señales de alarma que acabamos de ver, pide ayuda profesional a un dermatólogo o a tu médico de cabecera. Sin embargo, si la caída de es relativamente normal, hay algunas recomendaciones que pueden resultarte útiles: