Lencería para hombres: una empresa crea una línea de calzoncillos de encaje

La lencería en prendas asociadas a las mujeres, como sujetadores, braguitas, bodys, medias, ligueros, etc., no solo está más que normalizada en nuestra sociedad, es que hay una verdadera industria para ofrecer un sinfín de posibilidades para que los compradores se aburran de ver prendas hasta dar con aquellas que se sienten mejor. La cantidad de lencería disponible actualmente, los diferentes modelos y colores... estas prendas son inagotables, y cada temporada se renuevan para que los consumidores no dejen de sentirse sexy, que es uno de los principales reclamos de este tipo de prendas. ¿Y por qué los hombres no podían sentirse sexy entre encajes? La industria no pensaba en ellos, ¡hasta ahora!