Antes de casarse, Camilo salió con Gabriela Andrade y Evaluna con Andrés Parra

La pareja se conoció en la presentación de un champú, ambos son cristianos evangélicos y tienen varios tatuajes

Evaluna estudió varios años en casa y llegó virgen al matrimonio, mientras que Camilo sería cocinero si no fuera músico

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son dos de los artistas más conocidos del panorama musical en la actualidad y, además, forman una de las parejas más sólidas de la industria, pues llevan juntos siete años, dos de ellos casados y en octubre anunciaron que iban a ser padres de un bebé al que llamarían Índigo. Si eres un gran fan de la pareja, seguro que ya conoces esta información y te sabes las canciones más conocidas del colombiano como 'Millones', 'Favorito' o 'Vida de rico'.

Pero hay muchas cosas interesantes que quizá todavía no hayas descubierto acerca de ellos, como que se conocieron en un evento al que ambos acudieron como presentadores: tuvo lugar en un centro comercial en Colombia y tenían que presentar un nuevo champú. Se cayeron muy bien y se siguieron en Twitter, pero no comenzaron a intercambiar mensajes hasta un año después, cuando la venezolana ya estaba soltera y se animó a escribirle por privado.

Cuando se conocieron, la joven de 24 años (nació el 7 de agosto de 1997 en la capital de Venezuela, Caracas) salía con otro artista colombiano, Andrés Parra, con el que estuvo unos meses entre 2013 y 2014. Ese fue el único novio que tuvo Evaluna antes de casarse con Camilo, que es tres años mayor que ella: nació el 16 de marzo de 1994 en Medellín (Colombia). Fue él quien le pidió matrimonio en un cine de Miami, en el que reunió a todos sus familiares y amigos y proyectó un corto de animación en el que un personaje muy parecido a él le pedía a una chica similar a su novia que se casara con él.

Evaluna tampoco fue la primera novia de Camilo y es que cuando se conocieron él todavía salía con una joven colombiana anónima llamada Gabriela Andrade, la única novia que se le conoce al artista, al que también relacionaron en el pasado con la cantante y actriz Greeicy Rendon. Ambos han explicado en varias ocasiones que son solo buenos amigos desde que coincidieron en 'Factor X', programa que Camilo ganó cuando era tan solo tenía 13 años y gracias al cual saltó a la fama en su país natal.

Alguna vez él ha comentado que su amor platónico era Lali Espósito, a la que descubrió gracias a su hermana, Manuela Echeverry, que estaba enganchada a la telenovela 'Casi ángeles'. Lo que no ha explicado es a quién está dirigida su canción 'Ropa Cara', aunque sí que aclaró que estaba basada en hechos reales y en una antigua novia y no en Evaluna, con la que se casó en una ceremonia evangélica, religión que la venezolana profesa y en la que introdujo a Camilo que, desde que sale con ella, se encuentra mucho más conectado con Dios.

Ambos son muy familiares y trabajaron como presentadores

Pero no solo es interesante conocer sus edades, sus relaciones anteriores y su historia de amor, pues hay otras muchas curiosidades y cosas que la pareja tiene en común. Por ejemplo, ambos son muy familiares. El tatuaje favorito de Camilo, de los más de quince que tiene (su esposa también tiene varios por todo el cuerpo), es un panal de abejas que le recuerda a sus padres, Eugenio Echeverry y Lía Correa, que son apicultores. El cantante solo tiene una hermana, Manuela, que se lleva genial con Evaluna.

Evaluna también está muy unida a su familia, especialmente a su madre, Marlene Rodríguez, la primera persona a la que le contó que estaba embarazada, pues fue a ella a quien pidió ayuda para ir a comprar varios test de embarazo a la farmacia. De hecho, su madre le inspiró para que se decantase por una de las labores profesionales que desarrolla en la actualidad: Evaluna dirige los videoclips de Camilo como Marlene, que es cineasta y dirige los de su marido, Ricardo Montaner.

La venezolana también se lleva genial con su padre, que es un cantante muy famoso en América Latina, y que también le ayudó a iniciar su carrera en la música. Evaluna tiene dos hermanos que también son artistas, Mau y Ricky, y dos medios hermanos, Alejandro y Héctor, fruto del primer matrimonio de su padre con Ana Vaz; por lo que ella es la única chica de la casa y la más pequeña. Aunque nació en Caracas, vivió en Colombia durante su adolescencia y se crio en Miami, lugar donde está la casa familiar de los Montaner y su hogar junto a Camilo, un exclusivo chalet al que llaman 'La Colmena'.

Como los dos son muy familiares, les gustaría tener más hijos aparte de Índigo, cuyo nacimiento se espera para marzo u abril de 2022 y del que todavía no conocen el sexo, pues prefieren descubrirlo cuando el bebé llegue al mundo. Hace unos años, en un canal de YouTube que tenían conjunto y en el que subían un vídeo todos los lunes para que sus fans les conocieran mejor, confesaron que ya tenían pensados siete nombres de chica y uno de chico, siendo sus favoritos Matilda y Eugenio.

Otra curiosidad que Camilo y Evaluna tienen en común es que ambos han hecho sus pinitos en el mundo de la actuación y que han trabajado como presentadores en varios programas de televisión: él fue el conductor del programa infantil 'Bichos' y ella ha retomado ahora esta faceta tomando el relevo de Becky G en la segunda temporada de 'En la sala', un podcast de Amazon Music. Ninguno de los dos acudió a la universidad e, incluso, Evaluna dejó de ir al colegio a los 13 años y comenzó a estudiar desde casa para poder centrarse en su carrera artística.

Conectados con Dios y con un estilo muy personal

Ambos son cristianos evangélicos y no ocultan la enorme fe que tienen en Dios, que a Evaluna le llevó a llegar virgen al matrimonio, tal y como explicó en el podcast 'Se regalan dudas': "A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché [...] En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo, pobrecito tuvo que sufrir".

Por su parte, la fe del colombiano le ha llevado a decorar las uñas de sus manos con unos pequeños puntitos negros que le recuerdan a Dios: "Me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo". Su manicura no es lo único que llama la atención de su look, pues su bigote al estilo de Salvador Dalí (que luce desde que tenía 22 años) es otra de sus señas de identidad.

"Tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados", explicó el cantante de 'Favorito' en una entrevista con Lizardo Ponce. "Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! [...] Los comentarios eran tan fuertes, por eso son imposibles de olvidar. 'Yo sabía que te habías vuelto loco', 'Te dejo de seguir ahora' o 'Eres un asco de persona', me decían", reveló que el cantante, al que las críticas le animaron a dejarse el bigote así.

Otra de las señas de identidad del estilismo de Camilo es la ropa ancha y los enormes complementos, como collares o anillos, que suele llevar. En su visita a 'La Resistencia', el cantante le reconoció a David Broncano que llevaba seis meses sin comprarse ropa porque se la pedía prestada a su suegra, con la que tiene una estupenda relación. De hecho, en aquella entrevista lucía unos pantalones y unos collares que pertenecían a la madre de Evaluna.

El lado más personal de Camilo

Si crees que eres todo un experto de Camilo a estas alturas, todavía queda algún dato que puedes conocer acerca de él: sufre narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño que le impide hacer muchas reuniones con amigos, tal y como confesó su esposa en un programa de televisión hace unos meses. Por otro lado, le encanta bucear y adora a Fito & Fitipaldis; de hecho, en su última visita a España el colombiano pudo conocer a Fito Cabrales y ambos cantaron 'Soldadito Marinero' ante el público que había acudido al concierto de Camilo en Bilbao.