En otras palabras, cuando tomamos una taza de café notamos que nos quita el sueño , pero también se pueden producir otros efectos no deseados.

Este proceso no es inmediato. La cafeína tarda 45 minutos en ser absorbida por el estómago y el intestino delgado. Después, se distribuirá por el resto del cuerpo. Por eso los efectos (tanto positivos como negativos) pueden demorarse aproximadamente una hora.

Por otro lado, el café no es una sustancia vacía. Aporta diferentes nutrientes : vitamina B (riboflavina, niacina y ácido pantoténico), calcio, magnesio, fósforo y potasio.

Identificar una adicción no es fácil, sobre todo cuando se trata de una sustancia que todos consumen, pero es importante saber si estamos pasándonos con el café para frenar y volver a disfrutar de sus beneficios.

Pocas personas consumen tanto café a diario, por lo que muchos lectores pensarán que no pasa nada porque no han cruzado ese límite. Sin embargo, a menudo el consumo no excede esos 250 miligramos diarios, pero aun así hay síntomas secundarios. En estos casos también es recomendable reducir el consumo paulatinamente.