'Fórmula TV' ha confirmado la presencia de esta joven actriz de 19 años para la sexta temporada de la serie, que no llegará muy pronto a Netflix ya que este verano se estrenó la cuarta tanda de capítulos, en la que se incorporaron al elenco Manu Ríos , Martina Cariddi, Pol Granch y Martina Cariddi, y se espera que la quinta llegue en 2022 y en ella estarán la actriz argentina Valentina Zenere, conocida por su participación en 'Soy Luna'; el brasileño André Lamoglia, famoso en su país natal por su aparición en varias series de Disney Channel; y la española Isabel Garrido, que dio vida a Nerea en otra serie de Netflix basada en uno de los libros del creador de 'Élite', Carlos Montero, 'El desorden que dejas'.

Pese a no haber ganado el premio, la actriz puede presumir de haber recibido esta nominación en los premios más prestigiosos del cine español con tan solo 17 años y con el primer papel que obtuvo en el cine. Además, interpretar a Lis en esta cinta dirigida por Lucía Alemany le valió también la nominación a Mejor actriz en los Premios Gaudí y la de Actriz revelación de cine en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.

No ganó ninguno de estos dos galardones, pero sí que se hizo con el Premio Días de Cine en la categoría de intérprete revelación y ese papel le abrió las puertas de la industria audiovisual española; algo para lo que Carmen llevaba preparándose desde pequeña, pues se formó en la Escuela Municipal de Teatro de Castellón y, más tarde, recibió clases en la academia de interpretación Aula, Cine y Televisión de Castellón.

Fue una compañera de esta academia la que la animó a presentarse al casting de 'La inocencia', donde da vida a una adolescente que vive en un pequeño pueblo de la Comunidad Valenciana y que un verano se queda embarazada de un chico algo mayor que ella. "Yo estaba en una época en la que quería irme a Valencia a estudiar bachillerato artístico pero no pude, estaba desanimada y no quería presentarme al casting, pero una compañera me animó y envié un vídeo de presentación", explicó Carmen a EFE.