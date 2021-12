Para ellos casi todo son puntos positivos. Como por ejemplo, que un barco no acarrea un gran compromiso como comprar un piso o una casa “que luego vas a estar pagando toda tu vida. Nos permite irnos durante un tiempo y mientras tanto lo alquilamos y el velero sigue produciendo dinero. O levantarte un día y decir ¡me voy a Mallorca! No es muy común, pero bueno, se puede hacer”.

Respecto al oleaje, apuntan que no se nota absolutamente nada, a no ser que haya un tornado o algo similar, ya que los amarres están muy resguardados. “En cambio el viento sí que se nota más, pero es todo muy llevadero. Lo máximo que nos ha pasado es que en invierno, un día de muchísimo viento, el barco se inclinó un poco e hizo que una botella se cayera. No se rompió, así que no fue nada dramático”, dicen Celeste y Carlos. Unas condiciones que cambian cuando se encuentran navegando, ya que el oleaje y el viento pueden jugar indistintamente a ser una bendición o un problema. Aunque, si en caso de que naufragaran, tienen “el balón de Wilson que aparece en la peli de 'Náufrago' para que nos haga compañía”, comentan entre risas.