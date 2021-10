Además, con respecto a la menstruación, no solo hay un gran tabú, sino también muchos mitos que no son ciertos como, por ejemplo, la creencia de que los coágulos de sangre son formaciones peligrosas que obstruyen los vasos sanguíneos. Y es que no todos los coágulos de sangre son dañinos, por ejemplo, aquellos que se pueden expulsar durante el sangrado menstrual no lo son.