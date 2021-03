Es bastante probable que lo primero que pienses cuando escuches "carne vegetal" sea "eso no es carne". Y no te faltará razón, ya que la carne es un alimento de origen animal. Sin embargo, que no sea carne no significa que sea peor. Más bien al contrario. Eso es lo que se han propuesto demostrar desde Heura, una startup española creada por Marc Coloma y Bernat Añaños en 2017, que presenta ahora la que, para ellos, es la hamburguesa más sana del mundo.