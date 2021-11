Abortar en España: los pasos a seguir para interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado

2. Método quirúrgico. El aborto instrumental o quirúrgico se recomienda en embarazos de más de 6 semanas normalmente. Es un proceso sencillo, aunque te asuste leer la palabra “cirugía” e indoloro, ya que se realiza con anestesia o bien local, o bien general. Con un espéculo visualizarán tu vagina y el cuello del útero. Este proceso es incómodo, pero no duele. En casos de anestesia local, se administrará en este momento. Cuando la anestesia haga efecto se dilatará el cuello del útero utilizando métodos mecánicos o farmacológicos. En cualquier caso, no notarás nada gracias a la anestesia. Se realizará la aspiración del tejido del embarazo. También se puede realizar la técnica de legrado, que consiste en raspar las paredes del útero para eliminar restos y así asegurarse de que está totalmente vacío. Ambas técnicas no te dolerán, así que no tengas miedo. El aborto quirúrgico es sencillo y rápido. Es un proceso que se realiza en la clínica y dura entre 5 y 10 minutos, y posteriormente solo tendrás que descansar y recuperarte con vigilancia hasta que te den el alta. Es posible que te receten antibióticos para evitar infecciones y analgésicos para aliviar el dolor. De todos modos, la mayoría de pacientes vuelven a su rutina normal dos días después de la intervención. Eso sí, tómatelo con calma, no realices ejercicio intenso ni mantengas relaciones sexuales durante al menos una semana.