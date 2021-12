Precisamente por ello es tan importante saber cómo quitar este tipo de manchas de la ropa, porque no podemos echar a perder todas aquellas prendas que manchemos. Pues bien, para hacernos esta limpieza más sencilla, los expertos de Mr Jeff , start up internacional de franquicias, han elaborado una lista en la que explican cómo deshacerse de forma fácil y sencilla de esas horribles manchas que de vez en cuando dejan en la ropa interior los imprevistos de la regla.

Ya sea porque su llegada nos coge por sorpresa o por un error de cálculo a la hora cambiarse, más de un par de bragas han sufrido las consecuencias de las indeseadas manchas que, además, no son fáciles de eliminar si no se tienen en cuenta algunos consejos.

Seguro que tú también has tenido que preguntarle a tu madre cómo deshacerte de estas manchas o lo has buscado en Google, es más, quizá esa búsqueda te haya llevado hasta aquí. Pues bien, esta tarea puede ser un verdadero reto, ¡pero no hace falta tirar la ropa interior! Lo más importante es tratar la mancha lo antes posible para evitar que se fije sobre la fibra: este punto será clave para eliminarla. Para ello, existen algunos trucos efectivos que ayudan a eliminarlas sin estropear tus prendas para que incluso la tela más blanca vuelva a su estado original.