En un año hay tiempo para que pasen muchísimas cosas. Y más en un año como 2020 y este comienzo de 2021. No tenemos que explicarte todo lo que ha sucedido porque lo sabes bien. Ha cambiado la forma en que vivimos, la manera en que trabajamos, las estrategias para buscar, por desgracia, nuevos empleos. Ha cambiado nuestra rutina a la hora de hacer deporte, de ir al cine o al teatro, de tomarnos unas cañas, de tener citas y de tener sexo . Ha cambiado cómo cuidamos de nosotros mismos, de nuestros mayores, de nuestros pequeños.

Nuestro grupo más cercano y los viejos amigos, los grandes beneficiados

Seguro que, entre todas las videollamadas que tuviste el pasado marzo y abril, algunas de ellas fueron con antiguos amigos. Podríamos decir que hay dos grandes beneficiados: las personas que forman parte de nuestra vida actualmente y de las que no nos queremos separar, y viejos amigos que han vuelto a nosotros aunque sea virtualmente.

“La gente importante sigue ahí y va a seguir ahí, ya que son relaciones bidireccionales. Probablemente alguien que es importante para ti también te tiene como alguien importante, y se hace un esfuerzo común para seguir vinculados. Será más o menos fácil, pero quien quiere mantener una relación estrecha, puede. Y no de forma física necesariamente. Lo veo en mi círculo, en mí misma, en mis pacientes. La gente ha podido mantener más contacto que antes con personas que están lejos porque la pandemia les ha unido”, asegura Galeón.

Todos sabemos, eso sí, quiénes han sido los grandes damnificados: los “conocidos”, gente a la que tal vez no confiaríamos nuestras intimidades pero que son importantes para pasarlo bien, salir de fiesta, hacer viajes, conocer a otras personas… “Es cierto que se ha creado un filtro, porque no podemos mantener las mismas relaciones ni con la misma calidad, pero no creo que sea algo negativo, porque es algo que si se quiere, se puede hacer. Cuando todo esto mejore, quien quiera reencontrarse con alguien o retomar contacto lo puede hacer. Tenemos tantas ganas de reconstruir nuestra vida social que probablemente se dará de una manera fácil, natural y positiva”, apunta.