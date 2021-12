Insultar la ideología política de alguien. Para muchas personas hablar de política es algo incómodo. En realidad, no pasa nada por compartir nuestra ideología, sobre todo si es con personas cercanas. El problema llega cuando se insulta, humilla o critica a alguien por sus creencias políticas.

¿Significa eso que debamos tolerar cualquier comentario porque “hay que respetar la ideología de los demás”? No, y es que cuando se pretende coartar los derechos humanos de otro grupo de personas, no hay justificación ni debate que valga.

Cuestionar la carrera, profesión o vocación. Todos los universitarios y jóvenes se exponen a ciertos comentarios sobre lo que estudian o a lo que se dedican, siendo las frases más típicas: "Para qué estudiaste eso si no tiene salidas" y "Tú lo que tienes que hacer es meterte a una oposición".

Presionar a opositores. Ya que hablamos de opositores, es importante señalar la presión a la que se ven sometidos en estas fechas, sobre todo cuando el examen es o bien complicado, o bien tiene muchos aspirantes por plaza. Algunos ejemplos de comentarios dañinos son: "¿Pero cuántos años llevas ya?", "¿Tan difícil es?", "¿Y si haces otra cosa?", "Es que el hijo de mi compañero estudió la oposición y aprobó a la primera" y "Pues tu prima trabaja de eso y sin oposición".

Someter a presión a desempleados o jóvenes que viven con sus padres. Los jóvenes no están en paro por gusto (de hecho, España lidera el ranking de paro juvenil de la Unión Europea). La situación es muy precaria a nivel laboral para la generación zeta y millennial, y eso no se soluciona preguntando cosas obvias como cuando conseguirá trabajo (cuando pueda), si está echando currículums (evidentemente sí) o por qué no se independiza (porque no se lo puede permitir).

Invadir la intimidad y la vida en pareja. Otra amplia categoría de comentarios incómodos son aquellos relacionados con la intimidad y la vida en pareja. Si alguien está soltero no necesita que le agobies o le hagas sentir raro. No tiene que “sentar la cabeza” y tampoco está incompleto por no tener pareja.

Eso sí, si tienes novio o novia las preguntas no acaban, porque te preguntarán cuándo os iréis a vivir juntos. Si ya vivís juntos te preguntarán cuándo os casaréis. Si ya estáis casados, te preguntarán cuándo tendréis hijos. Y si ya tenéis hijos, te preguntarán cuándo tendréis la parejita. ¡Stop, por favor!

Opinar sobre el peso. Aunque en tu cabeza suene espectacular piropear a tu cuñada porque ha adelgazado, no lo hagas. Frénate, no sabes las situaciones que le han llevado a perder peso. Puede ser por ansiedad, por una enfermedad, por problemas familiares, por un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). Y, por supuesto, está muy fuera de lugar señalar que alguien ha engordado, incluso cuando esa persona no está presente y los comentarios son “de broma”. Al final lo único que logramos haciendo alusión al peso es perpetuar la cultura de la gordofobia.