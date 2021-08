Das un trago a tu bebida y al día siguiente no recuerdas qué pasó , como si acabases de despertarte de la peor borrachera de tu vida sin haber bebido apenas alcohol. No es una leyenda urbana, sino una triste realidad a la que se enfrentan los jóvenes, especialmente las mujeres.

En las últimas décadas los progresos a nivel científico no sólo traído avances en la medicina, la biología o la química. También han provocado una diversificación de las drogas . Hay más variedad, más facilidad para acceder a ellas y más efectos, con los daños colaterales que esto conlleva. Las tasas de adicción son preocupantes, ya que, según el Ministerio de Sanidad, los consumidores son cada vez más jóvenes .

Esta droga en forma de polvos anula la voluntad de quien la consume , pero de una forma muy sutil, ya que la víctima no parece drogada. Actúa automáticamente, accediendo a prácticamente cualquier petición del agresor. Si le dice “dame tu cartera” lo hará sin pensar, y lo mismo ocurrirá si es forzada a mantener relaciones sexuales.

Además, al día siguiente es probable que presente amnesia olvidando lo sucedido. Esta pérdida de memoria es similar a la que se sufre al consumir grandes cantidades de alcohol, por eso muchas víctimas sospechan al encontrarse tan mal pese a no haber bebido tanto.

A la dificultad para recordar el delito se suma lo difícil que es detectarla, ya que tras 12 horas no deja rastros en la orina . Por eso es fundamental ir al médico urgentemente si sospechas que has sido drogado con escopolamina.

Todas las personas, independientemente de su edad y género, tienen derecho a salir de fiesta y pasárselo bien sin estar pendientes constantemente de su bebida. En resumidas cuentas, la culpa de este tipo de sucesos es única y exclusivamente de quien comete el delito, no de la víctima.

Una técnica que se ha viralizado en redes sociales es la de observar los hielos. Según algunos usuarios, si el hielo se hunde y no flota es que la bebida tiene algún tipo de droga. La explicación a este fenómeno es por la densidad del alcohol respecto a la densidad del hielo, pero debemos saber que no todas las bebidas tienen la misma densidad y que esta recomendación no siempre se cumple.